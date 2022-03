NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Konzernüberschuss die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2022 wertete er als "im Rahmen der Erwartungen"./tih/eas