NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Für das Netzwerk-Geschäft habe der Versorger die Ziele nun gesenkt, an den Konzernzielen insgesamt aber nichts geändert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl