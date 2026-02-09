Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EON SE Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

