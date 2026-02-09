DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
17,85 EUR -0,09 EUR -0,47 %
FSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,23 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EON SE Hold

08:01 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,85 EUR -0,09 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
18,10 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,81 €		 Abst. Kursziel*:
1,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,43%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:01 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt zum Start
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag im Minusbereich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE macht am Montagnachmittag Boden gut
Dow Jones E.ON-Aktie profitiert: Offenbar Gespräche über Übernahme von Ovo-Privatkundensparte
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen