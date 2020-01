HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 8,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Kursziel gehe er unter anderem von Synergie-Effekten in Höhe von 800 Millionen Euro bis 2022 und wegfallenden Verlusten bei Npower in Großbritannien aus, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Herausforderungen im Privatkundengeschäft bedrohten diese Effekte aber./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



