Aktie in diesem Artikel E.ON SE 11,75 EUR

-0,58% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen E.ON SE 11,75 EUR -0,58% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 13,00 auf 13,25 Euro angehoben. Die Aktie des Energieversorgers habe sich stark entwickelt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar bleibe er positiv gestimmt, was die Ergebnisse im Kerngeschäft betreffe und auch langfristig gesehen, doch das verbliebene Aufwärtspotenzial zu seinem neuen Kursziel, rechtfertige keine Kaufempfehlung mehr. Er sieht zudem leichte Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2022 und 2023. Das begründete er mit Beschaffungskosten und dem Beitrag des Osteuropageschäfts, für das er etwas vorsichtiger sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2022 / 21:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.