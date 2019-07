NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Gerichtsentscheidung zu den Netzentgelten bei Strom und Gas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Dass der Bundesgerichtshof einem weiteren Anstieg der Netzentgelte einen Riegel vorgeschoben habe, sei enttäuschend für den Energieversorger, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Richter hatten eine von der Bundesnetzagentur beschlossene Kürzung der staatlich garantierten Renditen für die Betreiber von Strom- und Gasnetzen bestätigt./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 11:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 11:28 / BST





