NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Diese stimmten zuversichtlich, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe der Energiedienstleister vor allem von der Sparte Customer Solutions, hier machten sich Gebührenerhöhungen positiv bemerkbar./bek/gl