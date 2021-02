NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Für das laufende Jahr gebe es noch einige Unsicherheiten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie verdiene aber angesichts der Wachstumspotenziale bei Stromnetzen und der Synergiepotenziale mehr Aufmerksamkeit./mf/gl