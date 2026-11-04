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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

15:36 Uhr
EON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
19,29 EUR 0,33 EUR 1,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,94 €		 Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
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