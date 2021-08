NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Versorger dürfte dank einer Erholung von der Corona-Pandemie, günstiger Wetterbedingungen und der staatlichen Kompensationszahlung für den deutschen Atomausstieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um über 40 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek