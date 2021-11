NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach dem Kapitalmarkttag des Energieversorgers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Analyst Vincent Ayral sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer soliden Veranstaltung. Das Wachstum aus eigener Kraft gleiche regulatorisch bedingte Rücksetzer aus. Die Unternehmensprognosen bis 2026 - laut dem Analysten ein ziemlich langer Zeithorizont - dürften insgesamt wohl als konservativ eingestuft werden./ajx/he