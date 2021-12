NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Steigende Strompreise dürften die Ergebnisse im Versorgersektor antreiben, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Gleichzeitig dürften die Kapitalausgaben der Stromerzeuger steigen angesichts des Übergangs zu einer neuen Energiewirtschaft. Eon sei mittlerweile defensiver aufgestellt./bek/mis