Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG - bereinigt um die zum Juli 2019 entkonsolidierte ARIVA.DE - im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) eine Umsatzsteigerung von über zehn Prozent erreicht und das EBITDA überproportional gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage erwarte das Management für 2020 einen Umsatz von 35,1 bis 38,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 3,50 bis 4,50 Mio. Euro. GBC prognostiziere ein mittleres Szenario für 2020. So bringe die Corona-Krise negative, aber auch positive Effekte für EQS. Negativ solle sich das Ausbleiben von einer Vielzahl an IPOs sowie möglicherweise längeren Verkaufszyklen von Produkten auswirken. Dementgegen sei positiv, dass das Unternehmen zahlreiche Produkte anbiete, die in der Corona-Krise verstärkt nachgefragt werden, wie beispielsweise Online-Hauptversammlungen, Webcasts und Telefonkonferenzen.

Entsprechend dieses Szenarios schätze das Analystenteam Umsätze von 37,00 Mio. Euro im Jahr 2020 und 41,44 Mio. Euro 2021. Ergebnisseitig solle sich durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und durch den nun überschrittenen Höhepunkt der Investitionstätigkeit eine steigende Ergebnismarge einstellen. Demnach prognostiziere GBC ein EBITDA von 4,00 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020 und 7,74 Mio. Euro 2021. Auf Basis ihres DCF Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert je Aktie von 91,50 Euro (zuvor: 90,00 Euro) und vergeben das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.04.2020, 15:50 Uhr)

