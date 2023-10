UBS AG

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Neutral

15:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 schwedischen Kronen belassen. Die milliardenschwere Abschreibung für den 2022 übernommenen US-Cloudspezialisten Vonage an sich sei zwar nicht überraschend, dürfte wegen ihrer Höhe aber die erwartungsgemäßen Resultate des Netzwerkspezialisten für das dritte Quartal überschatten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Ausblick sei erst bei der Vorlage der vollständigen Zahlen am 17. Oktober zu erwarten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 21:20 / GMT

