EssilorLuxottica Aktie

194,35 EUR -4,05 EUR -2,04 %
193,75 EUR -5,85 EUR -2,93 %
Marktkap. 95,74 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Goldman Sachs Group Inc.

EssilorLuxottica Buy

09:01 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
194,35 EUR -4,05 EUR -2,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern habe dank seines Wachstums auf breiter Basis im ersten Quartal die gesunkenen Erwartungen getoppt, schrieb Richard Felton am Donnerstag in seinem Resümee./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
200,10 €		 Abst. Kursziel*:
29,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
194,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,78%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:01 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

