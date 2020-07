Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 118,65 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für EssilorLuxottica angesichts eines Rechtsstreits mit dem Übernahmeziel GrandVision auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. GrandVision sei nach wie vor in ihren Prognosen für den Brillenhersteller nicht enthalten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh