Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 128,30 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen EssilorLuxottica 128,30 EUR -0,08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat EssilorLuxottica mit Blick auf eine mögliche Absage der eigentlich anstehenden Übernahme von Grandvision auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Angesichts des ziemlich zersplitterten Marktes habe der Brillenkonzern auch anderweitige Möglichkeiten zur Konsolidierung der Branche, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie geht zudem auch ohne eine Übernahme von Grandvision oder einem anderen Zukauf davon aus, dass EssilorLuxottica bis 2024 das Ergebnis je Aktie um jährlich im Schnitt um gut elf Prozent steigern kann./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 09:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.