NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Zustimmung der türkischen Regulierungsbehörde zur Übernahme von Grandvision positiv für EssilorLuxottica. Grandvision könne dem Gewinn je Aktie des Optikkonzerns 15 bis 23 Prozent Aufwärtspotenzial verschaffen./bek/he