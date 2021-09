Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 168,46 EUR

-1,00% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen EssilorLuxottica 168,46 EUR -1,00% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Veronika Dubajova erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognosen und begründete dies mit einem guten Abschneiden des Brillen- und Luxusgüterkonzerns. Außerdem seien erste Schritte bei der Integration von GrandVision hilfreich. Die führende Wettbewerbsposition und das hervorragende Gewinnwachstum würden von Anlegern weiterhin unterschätzt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 12:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.