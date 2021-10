Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 178,04 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen der Tochter Grandvision auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Grandvision habe stark abgeschnitten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Am Markt werde das Potenzial für EssilorLuxottica aus der Übernahme von Grandvision nach wie vor unterschätzt./bek/mis