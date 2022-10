Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 155,55 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Erlöse auf Basis konstanter Wechselkurse überraschend stark gesteigert, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/zb