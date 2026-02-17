DAX 25.141 +0,6%ESt50 6.059 +0,6%MSCI World 4.519 +0,2%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 56.734 -0,4%Euro 1,1824 -0,2%Öl 69,03 +2,5%Gold 4.957 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
233,70 EUR -8,90 EUR -3,67 %
STU
213,11 CHF -12,88 CHF -5,70 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 113,81 Mrd. EUR

KGV 53,52
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

08:01 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
233,70 EUR -8,90 EUR -3,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Technologieriese Apple wolle laut einem Medienbericht erst 2027 Smartglasses auf den Markt bringen, während Investoren wohl schon für das laufende Jahr damit gerechnet hätten, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Dienstag. Das Angebot von Apple scheine bestenfalls auf Augenhöhe mit den Produkten des Brillenkonzerns EssilorLuxottica sowie seines Partners Meta zu liegen. Daher und wegen ihres Vorteils als erster Anbieter dürften beide Unternehmen den Löwenanteil in diesem boomenden Markt behaupten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
244,90 €		 Abst. Kursziel*:
32,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
233,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,07%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
322,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:46 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
13.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Neuer Wettbewerber? EssilorLuxottica-Aktie fällt: Bericht zu Apple-Smart-Glass-Vorhaben belastet EssilorLuxottica-Aktie fällt: Bericht zu Apple-Smart-Glass-Vorhaben belastet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für EssilorLuxottica - 'Kaufen'
dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Siemens, Essilor/Luxottica, Mercedes-Benz und TKMS.
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica mit deutlichen Gewinnen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen