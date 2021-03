Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 140,65 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das im zweiten Geschäftshalbjahr erzielte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, auch wenn der Umsatz einen Tick enttäuschend ausgefallen sei, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Brillen- und Luxusgüterkonzerns liege im Rahmen der Erwartungen./tih/edh