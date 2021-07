Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 160,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Brillen-Konzern habe im zweiten Quartal Rückenwind vom starken US-Geschäft erhalten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Margen seien deutlich gestiegen./mf/mis