NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 140 auf 165 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Übernahme von Grandvision an. Seine Gewinnprognosen bis 2023 steigen um bis zu 25 Prozent./ag/ajx