NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Investoren, die in dem Brillen- und Luxusgüterkonzern einen "sicheren Hafen" sehen, dürften sich über die Bestätigung freuen, dass das Unternehmen in Nordamerika auf Wachstumskurs bleibt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weniger klar sei aber, ob die in Europa spürbare Konsumschwäche auf EssilorLuxottica durchschlägt./tih/jha/