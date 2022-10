Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 155,55 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst James Grzinic vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer robusten Entwicklung in Nordamerika und einem weiteren beeindruckenden Quartal in Europa. Dies sowie die Nachfrageerholung in Asien-Pazifik dürfte die Aktionäre erfreuen./mis/zb