Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Hold

16:16 Uhr

EssilorLuxottica

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 175 auf 195 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Brillenherstellers seien in Rekordhöhen gestiegen, während die Marktschätzungen für die Gewinne gesunken seien, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren begeisterten sich nun für die neuen Wachstumshebel des Konzerns. Mit Blick auf das erste Quartal rechnet der Analyst mit einem soliden Abschneiden./ajx/he

