EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 127,05 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Was die für die Optikerkette wichtigen, intelligenten Ray-Ban-Brillen (Smart Glasses) von chinesischen Konkurrenzprodukten unterscheide, sei nicht die Hardware, sondern die Software, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen könne in diesem Bereich den größten kommerziellen Erfolg in der Branche vorweisen, und die Kooperation mit der Facebook-Mutter Meta sei ein großer Erfolg. Die Bewertung sei allerdings hoch, und die Konkurrenz nehme zu./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
273,00 €
|Abst. Kursziel*:
-12,09%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
272,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,80%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|11:56
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research