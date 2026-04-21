EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 95,65 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Detail sei das organische Wachstum einen Tick besser gewesen, dem hätten aber schlechtere Währungseffekte gegenüber gestanden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
202,60 €
|Abst. Kursziel*:
-8,69%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
198,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,75%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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