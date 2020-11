NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik von 27,60 auf 27,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Iwamoto passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Prognosen an die Geschäftszahlen zum dritten Quartal sowie an die jüngsten Bewegungen am Währungsmarkt an./la/ajx