NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Evonik auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die neue Unternehmensstruktur des Spezialchemiekonzerns sowie an Wechselkursentwicklungen an. Einen Einfluss auf die grundsätzliche Einschätzung der Aktie, das Rating und das Kursziel habe das aber nicht./gl/bek