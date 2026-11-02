DAX 25.865 -0,5%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.861 +0,4%Top 10 Crypto 10,14 +2,2%Nas 25.453 +1,2%Bitcoin 69.337 +1,2%Euro 1,1197 +0,1%Öl 103,4 -1,3%Gold 3.930 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
21,00 EUR +0,42 EUR +2,04 %
STU

Marktkap. 9,8 Mrd. EUR

KGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

AI Analyse

DZ BANK

Evonik Halten

19:21 Uhr
Evonik Halten
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
21,00 EUR 0,42 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Evonik von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert mit 22 Euro unverändert blieb. Peter Spengler adressierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Übernahmeinteresse von BASF. Der Experte sieht nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie eine nur begrenzte Chance auf eine höhere Prämie und befürchtet umgekehrt mehr Rückschlagsrisiko. Den fairen Wert veranschlagt er weiterhin ohne einen Übernahmeaufschlag./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Halten

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
20,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
21,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11:41 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

Dow Jones Höhere Preise und Mengen Evonik-Aktie mit leichten Gewinnen: Quartalszahlen überzeugen – BASF bleibt unerwünscht Evonik-Aktie mit leichten Gewinnen: Quartalszahlen überzeugen – BASF bleibt unerwünscht
dpa-afx ROUNDUP 2: Evonik etwas optimistischer für 2026 - BASF-Offerte im Blick
dpa-afx ROUNDUP: Evonik kritisiert BASF-Angebot - 'Merkwürdiger Zeitpunkt'
dpa-afx Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt'
dpa-afx ROUNDUP: Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
Dow Jones Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF
dpa-afx Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
Finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Finanzen.net XETRA-Handel: So steht der MDAX am Montagnachmittag
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.