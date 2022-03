NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Chris Counihan passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an dessen jüngste Geschäftsentwicklung an./edh/he