Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern mache zwar im operativen Geschäft Fortschritte, doch die Entschuldung komme nur langsam voran, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl der Barmittelfluss robust sei, reiche er kaum zur Deckung von Pensionen, Dividenden, Leasing und Zinsen aus./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.