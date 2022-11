Aktie in diesem Artikel Evonik AG 18,67 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine gekürzten Schätzungen für den Gewinn je Aktie spiegelten in erster Linie den konjunkturellen Gegenwind sowie voraussichtlich geringere Methionin-Volumina wider, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2023 könnte für den Chemiekonzern ein Jahr mit Portfolio-Veränderungen werden./ajx/gl

