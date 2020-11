NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das dritte Quartal des Spezialchemieunternehmens zeuge von einer verbesserten Nachfrage im September, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie biete gute Möglichkeiten, an einer zyklischen Erholung zu partizipieren./mf/la