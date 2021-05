NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Spezialchemiekonzerns sei für alle Kennziffern besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinne erholten sich nachhaltig./ajx/tav