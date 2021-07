NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte die Konsensschätzungen moderat übertreffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen für 2021 und 2022 leicht an und sieht auch Spielraum für moderat steigende Konsensprognosen./gl/mis