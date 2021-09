NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach einer Fachkonferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Im Rahmen der Veranstaltung habe sich Evonik-Chef Christian Kullmann geäußert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Kern seien die Nachfragetrends in allen Bereichen des Spezialchemiekonzerns offenbar gesund./tih/tav