NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona werde wohl anhalten, doch die Konjunkturaussichten für 2022 seien günstig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei etlichen Chemietiteln böten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Evonik biete eine Möglichkeit auf die anhaltende Nachfrageerholung für die Branche zu setzen. In den kommenden Quartalen könnte sich die Ergebnisdynamik steigern./gl/mis