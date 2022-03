NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern Evonik habe die Gewinnerwartungen im Schlussquartal nur wegen eines negativen Sondereffektes verfehlt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So seien wegen des ungeplanten Ausfalls eines Kraftwerks zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 20 Millionen Euro angefallen. Der Gewinnausblick für 2022 sei robust./mis/bek