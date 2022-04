NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Spezialchemie-Konzern dürfte mit einem starken ersten Quartal sowohl die eigenen Ziele als auch die Konsensschätzungen erreichen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger dürfte sowohl bei Evonik als auch bei der ganzen Branche auf den Aussichten ab dem zweiten Quartal liegen, da der Gegenwind durch die Kosteninflation zunehmen dürfte und eine nachlassende Nachfrage drohe./gl/mis