NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 20,90 auf 21,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser erhöhte nach den jüngsten Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns ihre Schätzungen für 2023 leicht. Sie berücksichtigt darin auch jüngste Bewegungen am Devisenmarkt, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb./ajx/he