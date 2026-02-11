DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,5000 -2,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Heute im Fokus
DAX kaum bewegt -- US-Börsen in Rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen! VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
Evonik Aktie

16,02 EUR -0,01 EUR -0,06 %
STU
Marktkap. 7,39 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Evonik Sell

16:16 Uhr
Evonik Sell
Evonik AG
16,02 EUR -0,01 EUR -0,06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Vorstandschef Christian Kullmann von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Stimmung unter den Investoren in der Chemiebranche habe sich in den vergangenen zwei Wochen verbessert, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien Hoffnungen auf eine Verschiebung der CO2-Steuererhöhungen und eine Erholung der Nachfrage in Europa und den USA./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Sell

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
16,14 €		 Abst. Kursziel*:
-13,26%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
16,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,61%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

16:16 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Evonik Halten DZ BANK
10.02.26 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Lukrative Evonik-Investition? MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik gewinnt am Mittwochmittag
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Vormittag fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
TraderFox Stocks in Action: Evonik, Symrise, AIXTRON, Rheinmetall und Nordex.
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
dpa-afx Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
