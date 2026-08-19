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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Underweight

08:01 Uhr
Evonik Underweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
18,47 EUR 0,03 EUR 0,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (adj. Ebitda) des dritten Quartals um 16 Prozent an. Er begründet dies in erster Linie mit den Preisen für das Tierfuttereiweiß Methionin. Für das Gesamtjahr sieht er sich nun am oberen Ende der Zielspanne des Konzerns und leicht über dem Konsens. Udeshi ist überrascht, dass sich die Methionin-Preise nicht schneller normalisiert haben. Er würde aber nicht unterschreiben, dass das aktuelle Niveau auch 2027 und darüber hinaus zu halten sei. Er begründet dies mit herausfordernden Aussichten für Angebot und Nachfrage./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Underweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,22 €		 Abst. Kursziel*:
-23,16%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,20%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:01 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
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