Evonik Aktie
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Marktkap. 9,8 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
AI Analyse
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das organische Wachstum und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien jeweils im Rahmen seiner Prognosen und der Konsensschätzungen ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick impliziere aber ein schwächer als bislang erwartetes viertes Quartal des Spezialchemiekonzerns./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Underweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
20,88 €
|Abst. Kursziel*:
-32,95%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
21,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|10:11
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
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|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
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|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG