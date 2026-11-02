DAX 25.810 -0,7%ESt50 6.143 -0,5%MSCI World 4.840 -0,1%Top 10 Crypto 10,20 +1,0%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.749 +0,3%Euro 1,1185 +0,0%Öl 105,3 +0,5%Gold 3.909 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
21,00 EUR +0,42 EUR +2,04 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 9,8 Mrd. EUR

KGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Underweight

10:11 Uhr
Evonik Underweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
21,00 EUR 0,42 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das organische Wachstum und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien jeweils im Rahmen seiner Prognosen und der Konsensschätzungen ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick impliziere aber ein schwächer als bislang erwartetes viertes Quartal des Spezialchemiekonzerns./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Underweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,88 €		 Abst. Kursziel*:
-32,95%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
21,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

10:11 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

Dow Jones Höhere Preise und Mengen Evonik-Aktie dreht ins Plus: Konzern zeigt sich beim Ergebnis etwas zuversichtlicher Evonik-Aktie dreht ins Plus: Konzern zeigt sich beim Ergebnis etwas zuversichtlicher
dpa-afx Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt'
dpa-afx ROUNDUP: Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
Dow Jones Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF
dpa-afx Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
Finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Finanzen.net XETRA-Handel: So steht der MDAX am Montagnachmittag
Finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
Finanzen.net Evonik-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.