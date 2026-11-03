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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Underweight

08:11 Uhr
Evonik Underweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
21,08 EUR 0,14 EUR 0,67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) seien leicht unter den jeweiligen Konsensschätzungen geblieben, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Wegen Aufwendungen für eine Restrukturierung dürften die freien Barmittel (Free Cashflow) des Chemiekonzerns im Geschäftsjahr 2027/28 deutlich zurückgehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Underweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,96 €		 Abst. Kursziel*:
-28,44%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
21,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,84%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:11 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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