NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evotec nach dem Aus für den Wirkstoffkandidaten Eliapixant in der Kooperation mit Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Peter Welford sprach in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung zwar von einem Rückschlag für den Wirkstoffforscher, für den ein Erfolg ein wichtiger kurzfristiger Kurstreiber gewesen wäre. Die erste Kursreaktion auf die Nachricht mit einem Kursrutsch um bis zu 19 Prozent hielt der Experte aber für übertrieben./tih/la