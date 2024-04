Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die am Vorabend mitgeteilte Bestellung des neuen Vorstandschefs Christian Wojczewski sei eine positive Nachricht, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Allerdings dürfte mit Blick auf den an diesem Morgen vorgelegten Jahresbericht zu 2023 und den Zielen die Unsicherheit über die Gewinne in den Jahren 2024 und 2025 überwiegen. Der Konsens erscheine nämlich im Vergleich zu den Aussagen des Wirkstoffforschers und -entwicklers deutlich zu optimistisch./ck/ajx

